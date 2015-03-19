Сотні людей прийшли до лікарні, де лікується автор сінгапурського "економічного дива" Лі Куан Ю

Йому була діагностована пневмонія, а напередодні канцелярія глави уряду повідомила, що стан пацієнта різко погіршився. Про це повідомляє ТАСС.

19 березня канцелярія глави уряду заявила,що стан Лі Куан Ю залишається "критичним". "Він знаходиться у відділенні інтенсивної терапії", - вказується в повідомленні.

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Лікарню відвідали майже всі члени його сім'ї, в тому числі старший син Лі Сянь Лун - чинний прем'єр - міністр.

Лі Куан Ю очолив уряд в 1959 році і незмінно залишався біля керма міста-держави аж до 1990 року, саме при ньому Сінгапур з країни "третього світу" перетворився в один із головних фінансових центрів світу, а за рівнем життя населення республіка увійшла до трійки світових лідерів.