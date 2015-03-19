Пєсков ухилився від відповіді щодо двійника Путіна в улюбленому серіалі Обами

У Кремлі не дивилися американський серіал «Картковий будинок», повідомив «Русской службе новостей» прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Володимиру Путіну не доповідали про використання його образу в третьому сезоні, додав Пєсков.

«Не дивилися і не доповідали. Про використання образу не чули», - відповів прес-секретар глави РФ на запитання про можливу реакцію Путіна на появу в сюжетної лінії серіалу президента Росії.

Довідка. «Картковий будинок» - американський політичний телесеріал, адаптація однойменного серіалу BBC за романом Майкла Доббса.

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Прем'єра першого сезону відбулася 1 лютого 2013 року на відеосервісі Netflix. Другий сезон представлено 14 лютого 2014 року. У третьому сезоні серіалу, прем'єра якого відбулася 27 лютого 2015 року, з'явився новий персонаж - президент РФ Віктор Петров, роль якого виконав датський актор Ларс Міккельсен.

Прототипом Петрова став Володимир Путін. Головну роль конгресмена, а потім президента США Френсіса Андервуда в «Картковому будинку» зіграв Кевін Спейсі, роль його дружини Клер Андервуд виконала Робін Райт. У третьому сезоні з'являються нові персонажі: учасниці Pussy Riot Марія Альохіна та Надія Толоконникова, а також Петро Верзілов, які зіграли самі себе.

«Картковий будинок» вважається улюбленим серіалом президента США Барака Обами.