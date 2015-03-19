У Литві поліція оточила вокзали через повідомлення про велику кількість військових РФ в поїзді

Про це повідомляє Delfi.

"Від співробітників Консульського департаменту Міністерства закордонних справ була отримана інформація, що на цьому поїзді їде багато молодих юнаків призовного віку. Тому була посилена охорона. Наші співробітники перевірили поїзд, але у всіх пасажирів були дійсні документи, візи. У нас до них претензій немає, не пропустити через нашу територію ми їх не можемо", - цитує слова представника Служби охорони державної кордону Рокаса Пукінскаса портал lrytas.lt.

Склад був перевірений, нічого підозрілого не помічено. Поїзд відбув у Калінінград за графіком.

Міністр оборони Литви Юозас Олекас підтвердив журналістам у Сеймі, що був отриманий сигнал про те, що через Литву, можливо, поїде велика кількість російських військових. Але інформація не підтвердилася.

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"За нашими відомостями, їхали студенти морехідного училища", - сказав Олекас. На запитання, чому були вжиті спеціальні заходи, міністр відповів, що це була міра обережності. "Щоб інші не їхали", - сказав Олекас.

За його словами, "був отриманий сигнал про велику кількість молодих людей в поїзді. "Можливо, була підозра, що поїдуть і військові. В такому випадку, поїзд зупиняється, їх виводять і повертають. Такі випадки були. Але на цей раз їхали студенти морехідного училища. Їх пропустили", - сказав Олекас.