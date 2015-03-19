США критикують заяви Нетаньягу і наполягають на створенні держави Палестина

За словами прес-секретаря Білого дому Джоша Ернеста, понад 20 років політика США полягала в тому, що метою врегулювання конфлікту між ізраїльтянами і палестинцями є поява двох держав та їх мирне співіснування, передає радіо "Свобода".

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Джош Ернест заявив про це, коментуючи передвиборні заяви прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, що в разі перемоги на виборах він не допустить створення незалежної держави Палестина.

На виборах 17 березня в Ізраїлі очолювана Біньяміном Нетаньягу партія "Лікуд" здобула перемогу.

Білий дім також розкритикував передвиборні висловлювання Біньяміна Нетаньяху на адресу ізраїльських громадян, які мають арабське походження. Представник Білого дому відзначив, що адміністрація США стурбована цією риторикою, націленої на ізоляцію одного сегмента населення.

Президент США Барак Обама ще не привітав Біньяміна Нетаньягу з перемогою на парламентських виборах.

ООН і Євросоюз також закликали Біньяміна Нетаньягу докласти зусиль для врегулювання конфлікту шляхом мирного співіснування двох держав – ізраїльської й палестинської.