Рішення щодо санкцій проти РФ буде пов'язано з виконанням Мінських угод - Могеріні

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні зазначає, що будь-яке рішення щодо санкцій проти Росії буде пов'язано з виконанням Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона заявила в Брюсселі перед початком Ради ЄС.

"Будь-яке рішення буде ухвалено, базуючись на ситуації на місцях, як ми про це говорили, і пов'язано з повним виконанням Мінських домовленостей", - сказала Могеріні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні розпочинається засідання Ради ЄС, під час якого лідери країн-членів спільноти, серед іншого, мають обговорити ситуацію в Україні та запроваджені проти Росії санкцій.

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За неофіційною інформацією, серед 28-ми держав ЄС немає єдності у питанні продовження економічних санкцій проти Росії, термін дії яких спливає влітку цього року.

Україна просить західних партнерів посилити санкції проти РФ, оскільки вона не виконує досягнуті у лютому Мінські домовленості щодо врегулювання ситуації на Донбасі.