Швейцарія та країни ЄС будуть обмінюватися банківськими даними
Швейцарія та країни Євросоюзу з 2017 року почнуть збирати дані про банківські рахунки, а з 2018 року - обмінюватися цією інформацією.
У Брюсселі державний секретар Швейцарії Жак де Ваттвіль і представник Єврокомісії на переговорах з Берном Хайнц Зурек парафували угоду про автоматичний обмін банківською інформацією, передає DW.DE.
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"Сьогодні ми зробили вирішальний крок назустріч повній прозорості у сфері оподаткування між Швейцарією та ЄС. Ця прозорість вкрай необхідна для того, щоб кожна країна могла збирати податки, які їй належать", - заявив комісар ЄС з економічних та фінансових питань П'єр Московісі.
Для остаточного укладення договору його повинні схвалити всі 28 країн ЄС, а також швейцарський парламент. Крім того, в Швейцарії можливе проведення референдуму з цього питання, пише газета " Neue Züricher Zeitung. Як зазначає агентство Reuters, експерти впевнені, що документ отримає необхідну підтримку.
Якщо угода буде схвалена, то через 3 роки країни Євросоюзу будуть щорічно отримувати прізвища, адреси і банківські дані всіх своїх громадян, які мають рахунки в Швейцарії.