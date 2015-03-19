Швейцарія та країни ЄС будуть обмінюватися банківськими даними

У Брюсселі державний секретар Швейцарії Жак де Ваттвіль і представник Єврокомісії на переговорах з Берном Хайнц Зурек парафували угоду про автоматичний обмін банківською інформацією, передає DW.DE.

Читайте такожШвейцарці на референдумі відкинули нові податкові ініціативи

"Сьогодні ми зробили вирішальний крок назустріч повній прозорості у сфері оподаткування між Швейцарією та ЄС. Ця прозорість вкрай необхідна для того, щоб кожна країна могла збирати податки, які їй належать", - заявив комісар ЄС з економічних та фінансових питань П'єр Московісі.

Для остаточного укладення договору його повинні схвалити всі 28 країн ЄС, а також швейцарський парламент. Крім того, в Швейцарії можливе проведення референдуму з цього питання, пише газета " Neue Züricher Zeitung. Як зазначає агентство Reuters, експерти впевнені, що документ отримає необхідну підтримку.

Якщо угода буде схвалена, то через 3 роки країни Євросоюзу будуть щорічно отримувати прізвища, адреси і банківські дані всіх своїх громадян, які мають рахунки в Швейцарії.