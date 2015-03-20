ЗМІ: Захід поки не відключатиме Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT

США та їх європейські союзники поки виключають можливість відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, оскільки це супроводжуватиметься значними збитками.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чиновників, знайомих з питанням, передає Європейська правда.

Незважаючи на сигнали з боку деяких західних лідерів, як зазначає видання, уряди США та ЄС поки не розглядають відключення від банківської системи як засіб підвищення тиску на РФ, вдаючись до інших засобів, оскільки таке відключення призведе до серйозних збитків компаній, які торгують з Росією.

"Ті, хто говорять про відключення від SWIFT як можливу санкцію мають бути проінформовані про широту і глибину наслідків такого рішення" - цитує Bloomberg професора Стенфордського університету Дарела Дуфі.

Як зазначається, відключення від банківської системи навіть не згадувалося під час підготовки санкцій влітку минулого року і така позиція і далі продовжує керувати діями ЄС. Представник ЄС, який відмовився бути названим, не став повідомляти про те, чи був такий варіант серед тих, які в ЄС напрацьовували останнім часом.

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Наразі, за його словами, США розглядають поглиблення санкцій проти російських фінансових, енергетичних та оборонних компаній, накладення обмежувальних заходів щодо інших секторів економіки.

Як інструмент зовнішньополітичного тиску відключення від SWIFT використовувалося у 2012 році, коли ЄС включив це до пакету санкцій проти Ірану, заборонивши системі обслуговувати іранські банки, з метою змусити Іран відмовитись від будь-яких розробок ядерної зброї.

В РФ у відповідь на погрози відключення від SWIFT пообіцяли відповісти звротніми заходами. Зокрема, голова уряду РФ Дмитро Мєдвєдєв заявив, що реакція буде "без обмежень".