Більшість фінів проти візиту їхнього президента в Москву на День Перемоги

З майже 50000 респондентів 75% висловилися проти поїздки, а тільки 25% - за.

Нагадаємо, що фінська лідер Саулі Нііністе досі не прояснив ситуацію зі своєю участю у святкових заходах з нагоди 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, пише Fontanka.fi.

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Також досі перебувають у роздумах щодо участі в параді Перемоги перші особи сусідньої Швеції. Канцлер Німеччини Ангела Меркель близько тижня тому заявила, що не буде брати участь у святкових заходах, але днями змінила своє рішення, однак деталі її прибуття в Москву досі уточнюються. Президенти Польщі та Естонії вже відповіли відмовою на запрошення Росії.