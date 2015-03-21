У Тбілісі пройшла акція протесту прихильників партії Саакашвілі

Символічним врученням уряду Грузії великої "червоної картки" колишня правляча партія "Єдиний Національний рух" завершила акцію протесту з вимогою відставки кабінету міністрів, яка відбулася в суботу в Тбілісі.

Про це повідомляє агентство «Новости-Грузия».

Після проходження центральними вулицями міста та мітингу на площі Свободи учасники акції попрямували до будівлі Держканцелярії, де передали "червону картку" і випустили в повітря повітряні кулі у вигляді акул і пінгвіна, після чого почали мирно розходитися.

Кількість учасників акції колишньої правлячої партії, за заявами організаторів, була до 50 тисяч.

"У разі потреби ми будемо проводити перманентні акції протесту і пікетування будівель з наступними вимогами: відставка уряду, перегляд виборчої системи і дострокові парламентські вибори", - заявив на завершення акції один з лідерів нацруху Георгій Гарібашвілі.

Читайте такожПорошенко створив Дорадчу раду реформ та призначив її головою СаакашвіліДо присутніх прихильників звернувся колишній глава держави Михайло Саакашвілі, який заявив, що "ми дуже скоро звільнимо Грузію від цих темних бездіяльних сил і повернемо Грузію на світлий шлях".

"Я не в Грузії, я в Брюсселі, але і тут я дихаю Грузією. Де б я не був, для мене сонце сходить з Грузії і заходить в Грузії. Моя діяльність спрямована на те, щоб сім'я кожного з вас відчувала себе гідно і все пишалися нашою Батьківщиною. Це буде метою мого життя до тих пір, поки я дихаю. Моє життя належить вам і країні", - заявив Саакашвілі в своєму відеозверненні. За його словами, сьогодні "знову потрібно рятувати нашу країну, знову потрібно витягувати націю з болота, в якому ми знову опинилися".