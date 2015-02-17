Грузія зажадала екстрадиції Саакашвілі, Україна відмовила

Про це повідомляє civil.ge із посиланням на Головну прокуратуру Грузії.

За заявою Головної прокуратури, під час звернення із проханням про екстрадицію, вона керувалася відповідною міжнародною конвенцією і двосторонньою угодою з Україною про правову допомогу, на підставі яких сторони зобов'язуються «розглядати і передавати один одному розшукуваних осіб».

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«У зв'язку з тим, що Михайлу Саакашвілі і Зурабу Адеїшвілі у Грузії висунуте обвинувачення і щодо них оголошено розшук, водночас, Адеїшвілі розшукується за «Червоним циркуляром», а також, через те, що, за отриманою інформацією, зазначені особи перебувають в Україні, Головна прокуратура Грузії звернулася до Генеральної прокуратури України із клопотанням, встановити-затримати зазначених осіб з метою екстрадиції. Незважаючи на зазначене вище зобов'язання між двома країнами у сфері екстрадиції, українська сторона не стала співпрацювати з Головною прокуратурою Грузії з питання про екстрадицію Михайла Саакашвілі і Зураба Адеїшвілі до Грузії і відмовляється від екстрадиції розшукуваних осіб», - сказано в заяві Головної прокуратури.

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Зураб Адеїшвілі, який розшукується також і за «Червоним циркуляром» Інтерполу, не займає будь-якої офіційної посади в Україні, але неформально дає поради владі України, як про це заявляють ті грузинські посадові особи, які на даний час працюють в Україні.