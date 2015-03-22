В уряді Греції розгорається корупційний скандал

Як передає інтернет-видання Spiegel-Online, за даними місцевих ЗМІ, адвокатська контора Георгіоса Катругалоса уклала договори з 300 колишніми чиновниками, які у разі поновлення на службі повинні заплатити юристам 12% від суми компенсації, отриманої за весь період відсторонення від роботи. Гонорар при цьому повинен виплачуватися незалежно від того, чи були чиновники відновлені на посадах за рішенням суду або в рамках позасудового угоди, передає dw.de.

Читайте такожГреція визнала дефіцит фінансів і сподівається на екстрену допомогу Євросоюзу"Операція обіцяла вагомі прибутки, враховуючи той факт, що одним з передвиборних обіцянок лідера руху СІРІЗА, прем'єр міністра Алексіса Ціпраса було відновлення на службі 15 тис. чиновників, звільнених у рамках реалізації міжнародної програми фінансової допомоги Греції", - підкреслює видання.

"Повідомлення про передбачувану корупцію викликало настільки широкий резонанс, що Георгіос Катругалос був змушений влаштувати прес-конференцію. Він заявив журналістам, що особисто не отримав жодних доходів від операції, оскільки анулював своє партнерство з адвокатською контрою після обрання в минулому році в Європарламент", - зазначає видання.

У той же час експерти відзначають, що Георгіос Катругалос має право одержати свою частину гонорару в разі відходу у відставку з посади міністра.

"Це повинно відбутися якомога швидше", - підкреслюють представники опозиції.