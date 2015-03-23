У консульстві України в Новосибірську не мають даних про смерть Януковича-молодшого

Про це повідомляє ТАСС.

"Ми не володіємо якими-небудь відомостями, інформація перевіряється", - сказав співрозмовник агентства, порадивши звернутися до російської сторони.

Раніше в МНС Росії спростували інформацію про загибель сина Віктора Януковича.

Представник МНС заявив, що біля мису Хобой 20 березня справді провалився під лід мікроавтобус з шістьма пасажирами. Загинув водій мікроавтобуса, пасажирів вдалося врятувати. Людини на прізвище Янукович серед них не було, підкреслив співрозмовник агентства.

Читайте такожУ Росії на Байкалі загинув Янукович-молодший22 березня спікер українського МЗС Євген Перебийніс повідомив журналістам, що в Києві очікують від Російської Федерації офіційних даних про долю сина екс-президента України Віктора Януковича.

"У нас немає офіційної інформації, ми відправили запит російській стороні, а також в наше генеральне консульство України в Новосибірську", - сказав дипломат.

Вчора про загибель Віктора Януковича-молодшого повідомив екс-регіонал Нестор Шуфрич.

Пізніше про подробиці загибелі Януковича з посиланням на власне джерело повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.