Лише 3% росіян виступають за "поглинання" України та Білорусі - опитування

57% росіян виступають проти розширення кордонів Росії і вважають, що РФ має залишитися "в нинішніх кордонах". Про це свідчать дані березневого опитування "Левада-Центру".

Згідно з результатами опитування, 8% респондентів хотіли б розширити територію Росії за рахунок анексії Білорусі, 1% - за рахунок анексії України. 3% виступають за збереження "в нинішніх кордонах плюс Білорусь і Україна", 4% - за збереження "в нинішніх кордонах плюс Білорусь, Україна та Казахстан".

У той же час, 16% росіян не проти, щоб РФ повернула колишні кордони СРСР: 8% з них проти приєднання Прибалтики, 8% - "за".

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Кількість росіян, які вважають, що Росія має право приєднувати до себе території колишнього СРСР, якщо права росіян, які проживають там, утискають, скоротилася з 58% у березні 2014 до 34% у березні 2015.

47% виступили проти анексії, але при цьому зазначили, що "у разі приєднання Криму Росія веде себе гідно і законно, відповідно до норм міжнародного права".

Лише 10% респондентів висловилися проти приєднання чужих територій.

Рішення керівництва РФ про анексію Криму схвалюють 44% респондентів. У 32% опитаних це рішення викликало "гордість за країну", у 28% - "почуття панування справедливості". При цьому, лише 1% респондентів у зв'язку з окупацією Криму відчув сором і розпач, ще 3% - тривогу і страх.

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44% респондентів також схвалили політику РФ щодо України (проти 6%, які не схвалили дії Кремля).

Опитування проведено 13 - 16 березня 2015 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.