65% росіян симпатизують найманцям з "ДНР" та "ЛНР", кожен четвертий пропонує їх нагородити - опитування

Більшість росіян позитивно ставляться до так званих "добровольців", які вступили в ряди терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Про це свідчать дані опитування від Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД).

Згідно з даними опитування, знайомі, які вирушили в якості бойовиків воювати на Донбас, є у 7% росіян, тоді як 90% опитаних повідомили, що серед їхніх близьких таких людей немає.

Росіян, що вступили до терористичних організацій Донбасу, більшість громадян РФ сприймає позитивно - про це сказали 65% респондентів. Негативно до них ставляться 22% (серед тих, хто не схвалює роботу президента РФ Володимира Путіна - 40%, серед москвичів та петербуржців - 33%).

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Третина опитаних (33%) впевнена - серед тих, хто виїхав з Росії воювати до бойовиків на Донбас, найбільше ідеалістів, які вірять, що вони беруть участь у "справедливої війни". Чверть респондентів (28%) вважає, що туди вирушили переважно "захисники інтересів Росії". На думку 16%, ці люди є скоріше найманцями. Інші називають їх авантюристами (5%), бандитами (3%), просто неприкаяними людьми (4%).

До рішення родича або друга поїхати воювати на Донбас одна частина росіян поставиться позитивно (45%), інша, навпаки, негативно (45%). Скоріше позитивно сприймуть цю новину в першу чергу чоловіки (55%) та прихильники КПРФ (53%).

На питання про те, чи слід російській владі щось зробити відносно громадян, які воювали у складі терористичних організацій на Донбасі, більше половини респондентів (57%) відповідають негативно. Кожен четвертий (26%) пропонує нагородити їх, і частіше про це кажуть прихильники непарламентських партій (35%), ЛДПР (33%), мешканці сіл (33%). Застосувати до російських найманців певні міри покарання вважають доцільним лише 5% опитаних.

Ініціативне всеросійське опитування ВЦВГД проведено 7-8 березня 2015 р. Опитано 1600 осіб у 132 населених пунктах у 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,5%.