Кенія збирається відгородитися від Сомалі стіною
04:24, 24 березня 2015Світ
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Влада Кенії анонсували амбітний план будівництва стіни в деяких прикордонних з Сомалі регіонах.
Кенія збирається відгородитися від Сомалі стіною / gdefon.com
Міністр внутрішньої безпеки вважає, що таким чином можна запобігти нападу на жителів Кенії бойовиків угрупування Аль-Шабаб, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Будівництво планується розпочати вже наступного тижня з ділянки в місті Мандера на північному сході Кенії, що межує з сомалійським містом Булахавою.
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Противники цієї ідеї стверджують, що бюджету Кенії мур обійдеться дуже дорого, і все одно не захистить від нападів екстремістів.
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