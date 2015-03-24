Кенія збирається відгородитися від Сомалі стіною

Міністр внутрішньої безпеки вважає, що таким чином можна запобігти нападу на жителів Кенії бойовиків угрупування Аль-Шабаб, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Будівництво планується розпочати вже наступного тижня з ділянки в місті Мандера на північному сході Кенії, що межує з сомалійським містом Булахавою.

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Противники цієї ідеї стверджують, що бюджету Кенії мур обійдеться дуже дорого, і все одно не захистить від нападів екстремістів.