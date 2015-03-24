Путін вимагає боротися з закликами до масових заворушень в Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін заявив на колегії Генпрокуратури РФ.

«Більш активно слід виявляти порушення законодавства про екстремізм і тероризм. Треба негайно і жорстко реагувати на будь-які заклики до протиправних дій, насильства, масових заворушень», - сказав Путін.

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За його словами, від ефективності прокурорів і грамотних дій всієї правоохоронної системи РФ прямо залежить стабільний і впевнений розвиток суспільства, розвиток Росії як правової, економічно сильної, соціально орієнтованої держави.

Путін відзначив, що за рядом напрямів минулого року прокуратура домоглася певних результатів. Так, за рік дії нового закону, який надав Генпрокуратурі РФ повноваження позасудового блокування екстремістських інтернет-ресурсів, протиправна інформація була видалена з більш ніж 3 тис. сайтів, повідомив він.