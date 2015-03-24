Рятувальники організували масштабні пошуки людей, які вижили в катастрофі літака у Франції (фото)

16:53, 24 березня 2015
Світ
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В гори були направлені вертольоти, які виявили каркас літака на висоті 2,7 тисячі метрів.

REUTERS

Сьогодні літак A320 авіакомпанії Germanwings, що летів маршрутом Барселона-Дюссельдорф, розбився у французьких Альпах. За останніми даними, на борту перебували 150 осіб.

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Повідомляється, що літак повністю розпався, а його уламки розлетілися в радіусі 2 кілометри.

Спочатку повідомлялося, що на борту літака знаходилися 148 осіб, однак пізніше в Germanwings заявили про 150. За словами голови генеральної ради департаменту Альпи Верхнього Провансу Жильбера Сована, надії виявити тих, хто вижив в результаті катастрофи літака немає.

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