Євросоюз і Куба вирішили прискорити переговори про співпрацю

Про це повідомила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, яка перебувала з офіційним візитом на Кубі, повідомляє ТАСС.

"Ми домовилися прискорити ритм переговорів, які проводимо, і за рахунок цього підписати двосторонню угоду до кінця нинішнього року", - сказала вона. Могеріні дала високу оцінку результатам своєї поїздки, в рамках якої вона провела переговори з кубинським лідером Раулем Кастро і главою МЗС Бруно Родрігесом.

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За словами представника ЄС, 22 квітня до Брюсселя прибуде кубинська делегація на чолі з Родрігесом для продовження переговорів. Потім передбачаються нові контакти між делегаціями, щоб завершити підготовку двосторонньої угоди про партнерство.

Під час переговорів у Гавані Могеріні піднімала питання про дотримання прав людини на Кубі. На прес-конференції вона повідомила, що "ЄС не збирається давати уроків у цій сфері іншим країнам, однак готовий поділитися своїм досвідом у сфері забезпечення правозахисних, економічних і соціальних принципів". За словами глави європейської дипломатії, спільнота "має намір обговорювати ці теми, уникаючи політики "подвійних стандартів".

Під час візиту Могеріні був укладений договір, згідно з яким ЄС до 2020 року надасть карибській республіці 50 млн євро для реалізації проектів у сфері сільського господарства.

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Куба - єдина країна Латинської Америки, яка не має двосторонньої угоди про співпрацю з Євросоюзом. У квітні 2014 року сторони почали діалог для того, аби прийти до підписання такого документа. З тих пір вони провели вже три раунди переговорів, останній з яких відбувся на початку поточного місяця.