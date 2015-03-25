Більшість поляків розчаровані ситуацією в країні

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це свідчать результати оприлюдненого опитування компанії CBOS.

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З понад тисячі опитаних на початку березня поляків 58% заявили, що розчаровані тим, що відбувається в Польщі, і вважають, що ситуація погіршується.

Протилежну точку зору висловили 24% опитаних, а 18% респондентів не мали думки з цього питання.

Традиційно більш позитивно ситуацію в Польщі оцінили люди з вищою освітою, вищі оплачувані працівники, керівники компаній і жителі міст. Більше позитивних оцінок також отримано від прихильників правлячої в Польщі партії "Громадянська платформа", у той час як прихильники інших партій бачили більше негативу, ніж позитиву.