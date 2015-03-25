ЗМІ: Пілоти Airbus A320 під час падіння були непритомні

Про це пише Yle з посиланням на керівника авіаційного відділу Агентства транспортної безпеки Trafi Пекка Хентту.

Він повідомив, що, згідно з отриманими ним офіційними даними, пілоти літака під час катастрофи були непритомними. Про це свідчить звуковий запис, отриманий під час аналізу розшифровки другої чорної скриньки.

Читайте такожПо троє громадян Британії та Казахстану були на борту А320Також час від часу аеробус повертався в горизонтальний стан: це свідчить про те, що іноді пілоти приходили до тями і намагалися стабілізувати літак.

"Під час розшифрування звукових записів з'ясувалося, що пілоти, очевидно, були непритоними. Падіння не було безперервним: час від часу літак повертався в горизонтальне положення", - говорить Хентту.

За його словами, у світлі нової інформації ситуація виглядає вкрай нестандартно. Горизонтальне положення під час падіння вказує на те, що пілоти, можливо, якоїсь миті опритомніли.

"Або автопілот втрутився в справу, або пілоти в якийсь момент опам'яталися і спробували щось зробити, щоб зберегти висоту і запобігти падінню", - сказав він.