Родичі загиблих на борту лайнера Germanwings можуть отримати по 150 тисяч доларів

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Рейтер. Йому інформацію повідомив один з німецьких адвокатів, який раніше представляв сім'ї жертв авіакатастроф.

"Якщо родичі не звертаються до суду, міжнародна домовленість зазвичай обмежує виплату авіакомпаній приблизно у 157 тисяч 400 доларів за кожного пасажира, який загинув при падінні літака. Однак якщо сім'ї хочуть більшої компенсації, вони можуть подати позови", - сказав адвокат.

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За його словами, потенційні позови проти авіакомпанії Germanwings можуть сфокусуватися на можливих порушеннях допуску пілота до польотів, а також щодо дотримання необхідних заходів безпеки на борту літака.

За даними слідчих, пілот рейсу U49525 Патрік Зонденхаймер вийшов з кабіни пілотів на кілька хвилин в туалет. Знову відкрити двері кабіни пілотів йому не вдалося, так як вона виявилася заблокованою. Згідно з інформацією газети Bild, командир наполегливо просив свого колегу - другого пілота Андреаса Лубітца відкрити йому двері і навіть намагався її виламати за допомогою сокири, яка, за словами представника Germanwings є штатним інвентарем безпеки A320.