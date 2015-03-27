Парламент Туреччини дозволив поліцейським використовувати зброю проти демонстрантів
Опозиційні партії жорстко розкритикували новий закон, заявивши, що правляча партія стає все більш авторитарною.
Парламент Туреччини переважною більшістю прийняв закон, що розширює повноваження поліції та дозволяє використання вогнепальної зброї проти демонстрантів.
Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Рейтер.
Опозиційні партії жорстко розкритикували новий закон, заявивши, що правляча Партія справедливості і розвитку (ПСР) стає все більш авторитарною. Представники курдської меншини Туреччини, в свою чергу, заявили, що закон може бути використаний проти них.
Уряд різко зняв законопроект з розгляду минулого місяця після того, як у парламенті почалися бійки навколо цього питання. Нову скорочену версію закону підтримали 199 депутатів, проти неї виступили 32. Противники закону зазначають, що основні положення початкового проекту закону в прийнятому документі збереглися.
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Крім того, в п'ятницю парламент прийняв ще один закон, який також викликав хвилю обурення з боку критиків, дозволивши міністрам обмежувати доступ до веб-сайтів, які, на їх думку, становлять загрозу життю, громадського порядку або захисту прав і свобод людини.
Анкара неодноразово заявляла, що реформи у сфері безпеки покликані привезти повноваження турецької поліції у відповідність з її європейськими партнерами, проте правозахисні групи не підтверджують цю версію. Противники реформ кажуть, що свобода слова і конституційно закріплений секуляризм знаходяться під загрозою з боку ПСР, заснованої чинним президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом.
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Як зазначає агентство, Ердоган не терпить незгодних з його політикою, десятки людей, серед яких 13-річний хлопчик - були заарештовані за звинуваченням в образах на адресу президента. За даними агентства, Ердоган сподівається, що ПСР отримає дві третини місць в парламенті на червневих виборах, що дозволить йому внести зміни в конституцію і перейти з парламентської моделі правління в президентську форму.
Депутат опозиційної Республіканської народної партії Туреччини (CHP) Хуршит Гінеш (Hursit Gunes) напередодні заявив, що кваплячись прийняти вищезазначені закони через парламент до виборів, уряд лише сприяє зростанню напруженості в різко поляризованому турецькому суспільстві. За його словами, ці закони можуть використовуватися для придушення курдських протестів у разі, якщо прокурдська "Народно-демократична партія" (HDP) не отримає підтримку щонайменше 10% виборців, щоб пройти до парламенту. На даний час підтримка HDP близька до цього порогу, зазначає Рейтер.