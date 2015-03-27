Парламент Туреччини дозволив поліцейським використовувати зброю проти демонстрантів

Парламент Туреччини переважною більшістю прийняв закон, що розширює повноваження поліції та дозволяє використання вогнепальної зброї проти демонстрантів.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Рейтер.

Опозиційні партії жорстко розкритикували новий закон, заявивши, що правляча Партія справедливості і розвитку (ПСР) стає все більш авторитарною. Представники курдської меншини Туреччини, в свою чергу, заявили, що закон може бути використаний проти них.

Уряд різко зняв законопроект з розгляду минулого місяця після того, як у парламенті почалися бійки навколо цього питання. Нову скорочену версію закону підтримали 199 депутатів, проти неї виступили 32. Противники закону зазначають, що основні положення початкового проекту закону в прийнятому документі збереглися.

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Крім того, в п'ятницю парламент прийняв ще один закон, який також викликав хвилю обурення з боку критиків, дозволивши міністрам обмежувати доступ до веб-сайтів, які, на їх думку, становлять загрозу життю, громадського порядку або захисту прав і свобод людини.

Анкара неодноразово заявляла, що реформи у сфері безпеки покликані привезти повноваження турецької поліції у відповідність з її європейськими партнерами, проте правозахисні групи не підтверджують цю версію. Противники реформ кажуть, що свобода слова і конституційно закріплений секуляризм знаходяться під загрозою з боку ПСР, заснованої чинним президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом.

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Як зазначає агентство, Ердоган не терпить незгодних з його політикою, десятки людей, серед яких 13-річний хлопчик - були заарештовані за звинуваченням в образах на адресу президента. За даними агентства, Ердоган сподівається, що ПСР отримає дві третини місць в парламенті на червневих виборах, що дозволить йому внести зміни в конституцію і перейти з парламентської моделі правління в президентську форму.

Депутат опозиційної Республіканської народної партії Туреччини (CHP) Хуршит Гінеш (Hursit Gunes) напередодні заявив, що кваплячись прийняти вищезазначені закони через парламент до виборів, уряд лише сприяє зростанню напруженості в різко поляризованому турецькому суспільстві. За його словами, ці закони можуть використовуватися для придушення курдських протестів у разі, якщо прокурдська "Народно-демократична партія" (HDP) не отримає підтримку щонайменше 10% виборців, щоб пройти до парламенту. На даний час підтримка HDP близька до цього порогу, зазначає Рейтер.