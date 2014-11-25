У Туреччині хочуть звузити право на протест: каратимуть за рогатки, маски та фейєрверки

Уряд Туреччини хоче звузити право на демонстрації, дозволивши поліціянтам застосовувати зброю щодо протестувальників і розширивши перелік причин, з яких демонстрантів можна затримати.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на видання Hurriyet Daily News.

Зокрема, відповідний законопроект передбачає розширення поняття вогнепальної зброї, до якої передбачається віднести "коктейлі Молотова" та фейєрверки.

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Крім того, участь у демонстраціях із застосуванням заборонених предметів, таких як, наприклад, рогатки, планується карати позбавленням волі терміном до чотирьох років. За плакати із символікою заборонених урядом організацій – до трьох років позбавлення волі.

Демонстрантів у масках мають намір карати позбавленням волі до п'яти років.

При цьому поліція зможе затримувати протестувальників без висунення звинувачень до 48 годин.

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Заплановані заходи є реакцією держави на демонстрації курдів у жовтні, спрямовані проти позиції Туреччини щодо конфлікту в Сирії. Тоді загинуло 40 осіб.

Минулого року ЄС критикував турецьку владу за жорстокість до демонстрантів у парку Гезі Таксим.