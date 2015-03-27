ЄС хоче почати переговори про членство Сербії до кінця року

Про це заявила високий представник ЄС з зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні в Белграді, повідомляє Європейська правда із посиланням на Reuters.

"Це пріоритет для Євросоюзу перейти до перших розділів цього року. На даній стадії я не можу сказати, коли і які конкретні розділи будуть відкриті для переговорів" - сказала Могеріні.

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"Дещо потрібно зробити тут, дещо у Брюсселі і європейських столицях, але, думаю, всі ми поділяємо думку, щоб зробити це (відкрити розділи вступних переговорів – ред) до кінця року".

Як зазначається, ЄС формально запустив переговори про членство Сербії у січні 2014 року після угоди між Сербією та Косово.

Сербія вже давно прагне розпочати процес адаптації свого законодавства до законодавства 28 членів ЄС у рамках підготовки до членства.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сербія приєдналася до Третього енергопакету Євросоюзу.