Три колони американських військ їдуть до Праги

У понеділок, 30 березня, вони мають зустрітися на околиці столиці Чехії Праги, провести там у вівторок, 31 березня, день відкритих дверей, а в середу, 1 квітня, виїхати з країни, повідомляє Радіо Свобода.

Американські війська повертаються на свої бази в Німеччині після навчань у Польщі.

Як наголошував, надаючи дозвіл на проїзд, уряд Чехії, таким чином країна виконує союзницькі зобов’язання стосовно партнерів у НАТО.

Читайте такожАмериканські танки прибули до ЛитвиПрезидент Чехії Мілош Земан заявляв, що ті, хто називає військову колону окупаційною, є «антиамериканськими божевільними». «Я не згодний із тим, щоб американські війська були означені як окупаційні, з тієї простої причини, що в минулому столітті ми окупацію пережили двічі і знаємо, як це виглядає», – наголосив він.

Прохід автоколон супроводжується в Чехії деякими антиамериканськими протестами лівих сил, а також акціями на підтримку американських військ. Посольство США в Чехії днями дякувало чехам за підтримку проїзду колони.

Війська США перебували в Польщі і країнах Балтії на навчаннях, що були викликані значним нарощуванням військової активності Росії в регіоні.