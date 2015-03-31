Підозрювані у вбивстві Нємцова заявили, що силовики РФ під тортурами вимагають від них зізнання

Московське відділення міжрегіональної громадської організації «Комітет проти тортур» заявляє, що затримані у справі вбивства російського політика Бориса Нємцова скаржаться на тортури з боку силовиків, які вимагають від них зізнання в цьому злочині.

Про це УНІАН повідомили в «Комітеті проти тортур».

«До московського відділення міжрегіональної громадської організації «Комітет проти тортур» за юридичною допомогою офіційно звернулися фігуранти справи про вбивство Бориса Нємцова Тамерлан Ескерханов і Заур Дадаєв, які поскаржилися на протизаконні методи впливу щодо них», - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, Ескерханов повідомив правозахисникам, що над ним знущалися люди в чорній формі без розпізнавальних знаків, які доставляли його з ІТУ до Басманного районного суду Москви: фотографували його роздягненим, підпалювали бороду і обличчя, при переміщенні по суду завдавали ударів по потилиці, попереку, по нирках.

Дадаєв, у свою чергу, повідомив членам Громадської спостережної комісії Москви, що його було викрадено невідомими силовиками 5 березня, його протягом двох днів не годували, утримували в підвалі, прикувавши наручниками до батареї, катували струмом, вимагаючи зізнатися у вбивстві Нємцова.

При цьому повідомляється, що, почавши громадське розслідування, правозахисники моментально зіткнулися з труднощами і фактичним небажанням офіційного слідства проводити перевірку за заявою двох підозрюваних у вбивстві Нємцова на тортури з боку співробітників правоохоронних органів.

Так, ще 13 березня 2015 керівник Головного слідчого управління Слідчого комітету РФ Олександр Щукін повідомив раднику президента Росії Михайлу Федотову, що «докази про незаконне застосування сили стосовно затриманих будуть перевірені в установленому законом порядку, і їм буде дана належна правова оцінка». Проте досі Дадаєв слідчими з цього приводу навіть не допитаний.

Також наголошується, що старший слідчий з особливо важливих справ при голові СК РФ Ігор Краснов продовжує чинити адміністративні перешкоди адвокату Євгену Губіну, залученому «Комітетом проти тортур», який вже протягом двох тижнів не може потрапити до свого довірителя Дадаєва в «Лефортово». Хоч закон гарантує кожному право на юридичну допомогу і не передбачає отримання дозволу слідчого на зустріч адвоката з підслідним.

«На сьогодні ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати відомості про незаконне застосування насильства з боку правоохоронців, про яке не раз заявляли Тамерлан Ескерханов і Заур Дадаєв. Для того щоб скласти дійсну картину події з Дадаєвим, необхідно, насамперед, провести судово-медичну експертизу на наявність у нього електротравм. Оскільки Слідчий комітет так і не подбав про своєчасне її призначення, її можна здійснити лише за клопотанням адвоката Євгена Губіна, який, у свою чергу, не може навіть побачити свого довірителя. Скарги і звернення, подані Губіним 20 березня до Слідчого комітету, й досі не розглянуті. У випадку з Ескерхановим також необхідно отримати висновок експертів про стан його здоров'я», - підкреслив юрист « Комітету проти тортур» Дмитро Піскунов.

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За його словами, з незрозумілої для правозахисників причини офіційне слідство зайняло дивну позицію: і саме не проводить перевірку повідомлень про тортури, і заважає це зробити правозахисникам, зводячи шанси на встановлення істини до нуля і, по суті, порушуючи права заявників на ефективне розслідування.

Як повідомляв УНІАН, Нємцова було вбито у Москві в ніч на 28 лютого. Після його смерті стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на боці сепаратистів воюють російські війська.

Слідство вважає, що основним мотивом у справі про вбивство Нємцова є мотив політичної або релігійної ненависті.