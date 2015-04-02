Бойовики в Кенії напали на коледж, чути постріли та вибухи

09:31, 02 квітня 2015
Світ
0 0

Бойовики атакували гуртожиток університетського коледжу міста Гарісса на сході Кенії. В будівлі чути постріли і вибухи, повідомляє кенійська поліція.

REUTERS

Бойовики в Кенії в четвер напали на гуртожиток одного з коледжів країни. В районі нападу чути постріли і вибухи, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожКенія, Руанда та Уганда ввели єдину візу для іноземців

"Бойовики атакували гуртожиток університетського коледжу міста Гарісса (Garissa University College) на сході Кенії. В будівлі чути постріли і вибухи", - йдеться в повідомленні агентства Ассошіейтед Прес з посиланням на офіцера місцевої поліції Муси Ярмо.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter