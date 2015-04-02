Бойовики в Кенії напали на коледж, чути постріли та вибухи
09:31, 02 квітня 2015Світ
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Бойовики атакували гуртожиток університетського коледжу міста Гарісса на сході Кенії. В будівлі чути постріли і вибухи, повідомляє кенійська поліція.
REUTERS
Бойовики в Кенії в четвер напали на гуртожиток одного з коледжів країни. В районі нападу чути постріли і вибухи, повідомляє РИА Новости.
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"Бойовики атакували гуртожиток університетського коледжу міста Гарісса (Garissa University College) на сході Кенії. В будівлі чути постріли і вибухи", - йдеться в повідомленні агентства Ассошіейтед Прес з посиланням на офіцера місцевої поліції Муси Ярмо.
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