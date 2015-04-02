В Альпах знайшли другу "чорну скриньку" аеробуса А320

Знайдена друга "чорна скринька" літака Airbus А320, що розбився на південному сході Франції 24 березня. Про це повідомив прокурор міста Марселя Бріс Робен, передає ТАСС.

Друга скринька містить записи параметрів польоту - висоту і швидкість літака, а також дані про роботу його систем. Другий реєстратор, судячи з усього, сильно постраждав - раніше від нього був знайдений лише пом'ятий сталевий корпус, без електронної записуючої апаратури.

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Перший бортовий реєстратор був виявлений на місці катастрофи у Французьких Альпах в день катастрофи, 24 березня. В його електронній пам'яті записані переговори пілотів і шуми в кабіні пілотів.

Як заявив минулого тижня прокурор французького Марселя Бріс Робен, який очолює комісію з розслідування трагедії, розшифрування "чорної скриньки" вказує на те, що катастрофа A320 стала результатом навмисних дій другого пілота - громадянина Німеччини Андреаса Лубіца.

Як вважають слідчі, другий пілот замкнув кабіну, щоб не пустити назад командира екіпажу, що вийшов, і почав зниження, після чого літак врізався в гору. Згідно з думкою низки експертів, які не беруть участь у слідстві, Лубіц, який страждав від важких депресій і, можливо, інших порушень психіки, вчинив самогубство, погубивши 144 пасажира та екіпаж.