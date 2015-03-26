Авіалайнер Germanwings міг бути свідомо знищений другим пілотом - прокуратура

Про це повідомив прокурор Марселя Бріс Робен, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За словами Робена, один із двох пілотів літака Germanwings, що зазнав аварії у вівторок, перед аварією опинився за межами кабіни і не зміг повернутися назад.

Згідно з даними, отриманими з "чорної скриньки", пілот відчайдушно намагався повернутися до штурвалу, проте двері були заблоковані.

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"Пілот спочатку спокійно стукає у двері до кабіни пілотів і не отримує жодної відповіді", - цитує одного зі слідчих видання New York Times.

"І тоді він починає бити у двері - і жодної відповіді. Ніхто не відповідає. Далі чути, що він намагається вибити двері".

Крім того, на бортових самописцях зберігся сигнал тривоги, що попереджає про наближення до землі, який спрацював перед катастрофою, передає Франс прес.

Другу чорну скриньку літака досі не виявили.

Airbus A320 бюджетної авіакомпанії Germanwings у вівторок вдень розбився у важкодоступному районі Альп. Влада Франції заявила, що жертвами аварії Airbus стали всі без винятку 150 людей, які перебували на борту. Президент Франції Франсуа Олланд повідомив, що серед пасажирів були громадяни Німеччини, Іспанії та Туреччини.

Раніше ЗМІ також повідомляли, що рятувальники знайшли тіло першої жертви авіакатастрофи літака Airbus A-320, що розбився у французьких Альпах.