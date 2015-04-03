Лукашенко підписав декрет про збір з "утриманців"

Про це повідомляється на сайті президента Білорусі.

"Декретом встановлюється обов'язок громадян Республіки Білорусь, які постійно проживають у нашій країні іноземних громадян та осіб без громадянства, які не брали участі у фінансуванні державних видатків або брали участь у такому фінансуванні менше 183 календарних днів у минулому році, зі сплати збору у розмірі 20 базових величин" (близько $245), - сказано в повідомленні на сайті Лукашенка.

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Водночас громадяни, які займаються 183 календарних дні та більше року трудовою та іншими встановленими Декретом видами діяльності (підприємницькою, ремісничою, творчою, адвокатською або нотаріальною діяльністю з надання послуг у сфері агроекотуризму, виконанням робіт за цивільно-правовими договорами, навчанням у денний формі здобуття освіти тощо), визнаються такими, що беруть участь у фінансуванні державних видатків і, відповідно, звільняються від сплати збору.

Також повідомляється, що від збору звільнені недієздатні громадяни, інваліди, особи, молодші 18 років, жінки, які досягли віку 55 років, чоловіки - 60 років та деякі інші категорії громадян.

Несплата або неповна сплата збору тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 2 до 4 базових величин або адміністративний арешт з обов'язковим залученням до виконання суспільно корисних робіт.

Декрет набуває чинності після його офіційного опублікування і застосовується до відносин, що виникли з 1 січня 2015 р.

Раніше УНІАН повідомляв, що Білорусь в рейтингу Doing Business піднялася на 57-у позицію.