США і Британія відправили своїх військових на навчання в Казахстан

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За даними міністерства оборони Казахстану, вчення "Степовий орел" пройдуть у два етапи. Перший етап триватиме з 6 по 17 квітня, другий запланований на червень.

В ході першого етапу британські військові проведуть тактичні заняття з підрозділами Казбат-1.

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Військові США одночасно будуть навчати і вдосконалювати процедури процесу прийняття рішення зі штабами Казбрига і Казбата.

Як повідомили в міноборони республіки, в "Степовому орлі" в цьому році візьмуть участь військовослужбовці Казахстану, США, Великобританії, Киргизії, Туреччини і Таджикистану.