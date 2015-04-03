У Нью-Йорку арештовано підозрюваних у підготовці вибуху

Федеральний суд в Брукліні пред'явив Асії Сіддікі і Ноель Веленцас звинувачення в змові з метою підривів поліцейських, військових та урядових об'єктів у місті, передає Бі-бі-сі.

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Як стверджує прокуратура, жінки зізналися в бесіді з агентом, працював під прикриттям, що мають намір розмістити вибухові пристрої в скороварках.

Адвокат Асії Сіддікі зазначив, що його клієнтка буде оскаржувати звинувачення.