У Нью-Йорку арештовано підозрюваних у підготовці вибуху
10:28, 03 квітня 2015Світ
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У Нью-Йорку заарештовано дві жінки за підозрою в підготовці вибуху з застосуванням зброї масового ураження за аналогією з терактом на Бостонському марафоні.
REUTERS
Федеральний суд в Брукліні пред'явив Асії Сіддікі і Ноель Веленцас звинувачення в змові з метою підривів поліцейських, військових та урядових об'єктів у місті, передає Бі-бі-сі.
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Як стверджує прокуратура, жінки зізналися в бесіді з агентом, працював під прикриттям, що мають намір розмістити вибухові пристрої в скороварках.
Адвокат Асії Сіддікі зазначив, що його клієнтка буде оскаржувати звинувачення.
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