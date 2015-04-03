У Франції заборонили випускати на подіум занадто худих моделей
15:58, 03 квітня 2015Світ
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Французька Національна асамблея схвалила законопроект, який забороняє наймати на роботу моделей з недостатньою вагою.
REUTERS
З законодавчою ініціативою в нижню палату парламенту звернулося міністерство охорони здоров'я Франції, передає Бі-бі-сі.
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Модельні агентства відтепер повинні будуть перевіряти співвідношення ваги і зросту дівчат, щоб упевнитися, що індекс маси тіла моделі не нижче певного рівня.
Агентам моделей за порушення закону може загрожувати до шести місяців тюремного ув'язнення і штрафи.
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