У Франції заборонили випускати на подіум занадто худих моделей

З законодавчою ініціативою в нижню палату парламенту звернулося міністерство охорони здоров'я Франції, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУ Франції пропонують заборонити працювати занадто худим моделям

Модельні агентства відтепер повинні будуть перевіряти співвідношення ваги і зросту дівчат, щоб упевнитися, що індекс маси тіла моделі не нижче певного рівня.

Агентам моделей за порушення закону може загрожувати до шести місяців тюремного ув'язнення і штрафи.