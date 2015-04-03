У Бельгії святкуватимуть шоколадний Великдень (фоторепортаж)

17:55, 03 квітня 2015
Світ
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Якщо синонім цій країні - "шоколад", то уявити, що до цього дня головні символи Великодня - яйце та заєць - будуть зроблені з шоколаду, дуже легко. 

Бельгія / Фото: Ірина Сомер, УНІАН

Цієї неділі Захід буде відзначати Григоріанську Пасхалію чи воскресіння Христове за григоріанським календарем. 

В Бельгії свята вже розпочалися. Закриті всі європейські інституції, закрита штаб-квартира НАТО. Але ми не про це, а про Великдень у Бельгії. Якщо синонім цій країні - "шоколад", то уявити, що до цього дня головні символи Великодня - яйце та заєць - будуть зроблені з шоколаду, дуже легко. 

Для туристів це - справжній атракціон. 

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