У Бельгії святкуватимуть шоколадний Великдень (фоторепортаж)

Цієї неділі Захід буде відзначати Григоріанську Пасхалію чи воскресіння Христове за григоріанським календарем.

В Бельгії свята вже розпочалися. Закриті всі європейські інституції, закрита штаб-квартира НАТО. Але ми не про це, а про Великдень у Бельгії. Якщо синонім цій країні - "шоколад", то уявити, що до цього дня головні символи Великодня - яйце та заєць - будуть зроблені з шоколаду, дуже легко.

Для туристів це - справжній атракціон.