У Бельгії святкуватимуть шоколадний Великдень (фоторепортаж)
17:55, 03 квітня 2015Світ
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Якщо синонім цій країні - "шоколад", то уявити, що до цього дня головні символи Великодня - яйце та заєць - будуть зроблені з шоколаду, дуже легко.
В Бельгії свята вже розпочалися / Фото: Ірина Сомер, УНІАН
Цієї неділі Захід буде відзначати Григоріанську Пасхалію чи воскресіння Христове за григоріанським календарем.
В Бельгії свята вже розпочалися. Закриті всі європейські інституції, закрита штаб-квартира НАТО. Але ми не про це, а про Великдень у Бельгії. Якщо синонім цій країні - "шоколад", то уявити, що до цього дня головні символи Великодня - яйце та заєць - будуть зроблені з шоколаду, дуже легко.
Для туристів це - справжній атракціон.
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