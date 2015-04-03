У Франції сигарети тепер продаватимуть в однакових пачках
20:40, 03 квітня 2015Світ
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Французькі парламентарі ухвалили антитютюновий закон.
REUTERS
Парламент Франції ухвалив закон, згідно з якими пачки усіх виробників сигарет будуть одинаковими.
За таке рішення проголосувало 19 депутатів Національних зборів (нижня палата парламенту - Ред.), передає Українська правда з посиланням на Le Figaro.
Ще 11 парламентарів проголосувало "проти" та один "утримався".
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Відповідно до рішення, з травня 2016 року пачки сигарет усіх виробників будуть однаковими - того ж самого розміру, форми, кольору та з однаковими надписами.
Назви бренду міститимуться на пачках, проте будуть надруковані маленьким шрифтом.
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