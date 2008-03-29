У центрі Москви горить ВВС “Твєрское”
19:22, 29 березня 2008Світ
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Вогнище - на третьому поверсі
У центрі Москви на вулиці 1-а Твєрская-Ямская зажевріла триповерхова адміністративна будівля. На першому поверсі будівлі розташовується відділення внутрішніх справ "Твєрское", повідомляє Лента.ру.
Вогнище знаходиться на третьому поверсі. Площа пожежі оцінюється в 10 квадратних метрів. У гасінні вогню беруть участь 15 пожежних розрахунків.
Про те, яку категорію складності присвоїли пожежі, а також чи є постраждалі в результаті спалаху, поки не уточнюється.
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