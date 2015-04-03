В Німеччині протестують проти війн, зброї та конфлікту в Україні

У місті Ґронау федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія близько 350 демонстрантів у п’ятницю, 3 квітня, зібралися біля воріт уранової фабрики Urenco і вимагали терміново припинити збагачення урану, пише Deutsche Welle.

У місті Брухкебель федеральної землі Гессен більше 100 осіб протестували проти збройного конфлікту в Україні та відрядження солдатів Бундесверу в гарячі точки за кордоном. Близько десяти пацифістів на знак протесту проти атомної зброї провели молебень біля авіабази Бюхель - єдиного об’єкта на території Німеччини, де зберігаються атомні озброєння США.

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Очікується, що до понеділка тисячі людей візьмуть участь у майже 80 заходах на захист миру і проти війни. У центрі уваги цьогорічних демонстрацій має опинитися і конфлікт в Україні, зазначає агенція dpa. Організатори розраховують на стабільну кількість учасників. У 2014 році на великодні марші у Німеччині вийшли кілька тисяч людей.