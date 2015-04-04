У Якутії стався землетрус силою понад 6 балів

Повідомленння про руйнування не надходили.

В Якутській області стався землетрус магнітудою 6,1. Про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр, в суботу, 4 квітня, передає телеканал "Дождь". Епіцентр землетрусу знаходиться за 640 кілометрыв від Якутська. Епіцентр поштовхів залягав на глибині 10 кілометрів. Читайте такожУ Китаї стався землетрус, постраждали понад 30 осібПовідомлень про руйнування не надходило.

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