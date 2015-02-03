На Полтавщині стався землетрус
15:30, 03 лютого 2015Суспільство
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ЗМІ Полтавщини повідомили, що місцеві жителі скаржилися на землетрус.
На Полтавщині стався землетрус / Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр
У Полтавській області сьогодні стався землетрус магнітудою 4,6 балів.
Про це свідчать дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, передає ТСН.
Землетрус стався сьогодні о 7:56 ранку. Його епіцентр знаходився в 35 кілометрах на північний схід від Гадяча, біля села Василівка у Сумській області.
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Натомість співробітники Полтавської гравіметричної обсерваторії не підтвердили, але і не спростували цю інформацію.
Натомість ЗМІ Полтавщини повідомили, що місцеві жителі скаржилися на дивне трясіння.
Як повідомлялося раніше, у листопаді землетрус відчули жителі Одещини. Поштовхи силою до чотирьох балів дістались навіть столиці.
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