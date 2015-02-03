На Полтавщині стався землетрус

15:30, 03 лютого 2015
Суспільство
2299 0

ЗМІ Полтавщини повідомили, що місцеві жителі скаржилися на землетрус. 

На Полтавщині стався землетрус / Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр

У Полтавській області сьогодні стався землетрус магнітудою 4,6 балів.

Про це свідчать дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, передає ТСН.

Землетрус стався сьогодні о 7:56 ранку. Його епіцентр знаходився в 35 кілометрах на північний схід від Гадяча, біля села Василівка у Сумській області. 

Читайте такожНа Одещині стався землетрус

Натомість співробітники Полтавської гравіметричної обсерваторії не підтвердили, але і не спростували цю інформацію. 

Натомість ЗМІ Полтавщини повідомили, що місцеві жителі скаржилися на дивне трясіння. 

Як повідомлялося раніше, у листопаді землетрус відчули жителі Одещини.  Поштовхи силою до чотирьох балів дістались навіть столиці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter