У Ватикані Папа Франциск проводить урочисту великодню месу (пряма трансляція)
Урочиста меса на честь Світлого Христового Воскресіння (Великодня) - проходить біля собору Святого Петра у Ватикані, очолює богослужіння Папа Римський Франциск.
Про це повідомляє РИА Новости.
Відзначається, що на площі Святого Петра, що прикрашена великою кількістю квітів, спеціально привезеними для цього з Нідерландів, зібралося безліч людей. Вони прийшли сюди, незважаючи на проливний дощ, який з ранку без зупинки йде в Римі. У квітковому оздобленні за традицією переважають кольори державного прапора Ватикану - жовтий і білий.
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Згідно з повідомленням, прикрашений квітами також і балкон собору Святого Петра, з якого Франциск опівдні (13.00 за Києвом) звернеться до віруючих з традиційним посланням "Urbi et Orbi" ("Місту і Світу") і привітає всіх християн-католиків з Великоднем.
Варто зазначити, що перед початком урочистої меси Папа Римський вже привітав віруючих зі святом, зробивши відповідний запис у своєму мікроблозі в Twitter.
Christ is risen! Christ is alive and journeys with us!
- Pope Francis (@Pontifex) April 5, 2015