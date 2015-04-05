У Ватикані Папа Франциск проводить урочисту великодню месу (пряма трансляція)

Про це повідомляє РИА Новости.

Відзначається, що на площі Святого Петра, що прикрашена великою кількістю квітів, спеціально привезеними для цього з Нідерландів, зібралося безліч людей. Вони прийшли сюди, незважаючи на проливний дощ, який з ранку без зупинки йде в Римі. У квітковому оздобленні за традицією переважають кольори державного прапора Ватикану - жовтий і білий.

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Згідно з повідомленням, прикрашений квітами також і балкон собору Святого Петра, з якого Франциск опівдні (13.00 за Києвом) звернеться до віруючих з традиційним посланням "Urbi et Orbi" ("Місту і Світу") і привітає всіх християн-католиків з Великоднем.

Варто зазначити, що перед початком урочистої меси Папа Римський вже привітав віруючих зі святом, зробивши відповідний запис у своєму мікроблозі в Twitter.