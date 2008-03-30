У Канаді розпочався сезон полювання на дитинчат тюленів (фото)

Влада країни заявляє, що промисел потрібний, оскільки останнім часом кількість цих тварин значно збільшилася і нібито тюлені загрожують іншим морським мешканцям. Екологи закликають негайно припинити жорстоке знищення тварин.

У Канаді екологи за підтримки знаменитостей і звичайних громадян витупають проти відкриття сезону варварського полювання. Тут почали знищувати дитинчат тюленів. Цього року уряд дозволив знищити 275 тисяч молодих тварин. Прихильники полювання кажуть, що для 5 з половиною мільйонів тюленів Канади це не велика кількість. Є й такі, хто стверджує, що тюленів вже забагато і вони знищили місцеві запаси риби.

Дитинчата тюленів мають біле хутро. Це і є причина їхнього знищення.

Вже неодноразово проходили акції протесту, під час яких демонстрували страшні кадри цього промислу. Часто шкуру знімають ще з живої тварини. Місця промислу перетворюються на багатокілометрові червоні плями крові.

Канадська влада пообіцяла що контролюватиме аби цього року дитинчат тюленів вбивали не завдаючи їм страждань. Канадці кажуть що перевірятимуть аби шкуру знімали вже з мертвих тварин.

Поки що полювання на маленьких тюленів офіційно дозволено у Канаді, Норвегії і Росії. Організації із захисту тварин у США і Європі закликають бойкотувати канадські продукти на час сезону промислу тюленів, намагаючись добитися повної його заборони.

ICTV