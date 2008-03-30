У Канаді розпочався сезон полювання на дитинчат тюленів (фото)
Багатокілометрові плями крові...
|Фото AFP/GETTY IMAGES
У Канаді екологи за підтримки знаменитостей і звичайних громадян витупають проти відкриття сезону варварського полювання. Тут почали знищувати дитинчат тюленів. Цього року уряд дозволив знищити 275 тисяч молодих тварин. Прихильники полювання кажуть, що для 5 з половиною мільйонів тюленів Канади це не велика кількість. Є й такі, хто стверджує, що тюленів вже забагато і вони знищили місцеві запаси риби.
Дитинчата тюленів мають біле хутро. Це і є причина їхнього знищення.
Вже неодноразово проходили акції протесту, під час яких демонстрували страшні кадри цього промислу. Часто шкуру знімають ще з живої тварини. Місця промислу перетворюються на багатокілометрові червоні плями крові.
|Фото Reuters
Канадська влада пообіцяла що контролюватиме аби цього року дитинчат тюленів вбивали не завдаючи їм страждань. Канадці кажуть що перевірятимуть аби шкуру знімали вже з мертвих тварин.
Поки що полювання на маленьких тюленів офіційно дозволено у Канаді, Норвегії і Росії. Організації із захисту тварин у США і Європі закликають бойкотувати канадські продукти на час сезону промислу тюленів, намагаючись добитися повної його заборони.