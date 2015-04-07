NYT: Путін методично атакує слабкі країни ЄС за допомогою грошей, лестощів і пропаганди

Так він хоче зміцнити свій вплив у Європі і позбутися економічних санкцій. Про це сьогодні пише New York Times, нагадуючи про нещодавню зустріч з президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом і завтрашню зустріч з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ціпрасом, пише DT.

Оглядач нагадує, як кілька років тому Кіпр конфіскував сотні мільйонів доларів у вкладників банків, щоб врятувати свою банківську систему. Тоді свої гроші втратили і росіяни, тож Путін назвав діє острівної держави "несправедливими" і "небезпечними" для російсько-кіпріотських відносин.

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Але тепер, коли ЄС ввів проти Росії санкції у відповідь на вторгнення в Україну, російський президент тепло прийняв Анастасіадіса в Москві і говорив лише про міцні історичні відносини між країнами. Також він послабив умови виплати кредиту в 2,5 мільярди доларів, які Росія видала Кіпру.

Завтра ж гостем Путіна стане прем'єр-мінстр Греції Алексіс Ціпрас, здобути вплив на якого російський президент безсумнівно спробує. Видання пише, що попри спроби купити прихильність деяких європейських лідерів, поки що Росії не вдалося добитися від нових друзів у ЄС реальних дій. Але спроби створити розкол в об'єднанні зростають.

Анастасіадіс пообіцяв Путіну, що влітку всі європейські лідери відмовляться продовжувати санкції проти Москви. Крім того, він дозволив російським військовим кораблям швартуватися в кіпріотському порту неподалік від бази Великобританії і США. Крім того, Росія може отримати доступ до розробки і видобутку нафти біля Кіпру, де зазвичай видобутком займалися західні компанії.

Експерти пояснюють, що Путін намагається натиснути на найслабші країни ЄС, яким не подобаються жорсткі вимоги об'єднання. І це стає підґрунтям для великої геополітичної гри Росії проти Заходу. Голова фінансової компанії Prospectacy Василіс Зерталіс нагадав, як в 2013 році Європа намагалася посилити власний вплив на Кіпр і покласти край російським уявленням про острів як про "податковий рай".

"Вони хотіли вигнати росіян. Але гроші, які залишили в банках острова, були з Великобританії, інших країн Європи і Америки", - пояснив Зерталіс.

Тому, на його думку, більшість виборців на Кіпрі вбачають у Росії "рятівника" від жорстких правил Євросоюзу. Крім того, вони не вірять, що США будуть тиснути на Туреччину, яка окупувала частину острова. І це також штовхає їх в обійми Росії.

Стосовно Греції, то ЗМІ повідомляли сьогодні, що Путін може дати Ципрасу кредити в обмін на активи Греції. Однак, аналітики вважають, що в Росії немає необхідних грошей, щоб врятувати грецьку економіку. Тому Афінам не варто підлещуватися до Путіна і просити в нього гроші. В цей же час, Ціпрас окрім Росії просить грошей ще й у Китаю і Ірану.