Родина Нємцова попросила перенести фото і таблички з місця його вбивства

Про це УНІАН повідомили в русі «Солідарність».

«На прохання родичів Бориса Нємцова зараз - коли минуло 40 днів від дня загибелі - ми зібрали для збереження фотографії, плакати, прапори та іншу атрибутику з «Нємцова моста», крім квітів і лампадок», - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше народний меморіал на місці вбивства Нємцова зазнавав нападів членів так званого «російського визвольного руху SERB», які кілька разів намагалися знищити пам'ятні таблички. 4 квітня між захисниками меморіалу та нападниками сталася бійка.

7 квітня, на сороковий день після вбивства Нємцова, у Москві відбулася акція «Хвилина НЕмовчания».