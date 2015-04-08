Сотні DVD зі скандальною комедією про Кім Чен Ина полетіли в КНДР на повітряних кулях

Група активістів оголосила про бажання використовувати величезні повітряні кулі для перекидання копій фільму через кордон з Північною Кореєю ще в березні, проте північнокорейські військові пригрозили збити кулі, якщо вони з'являться біля кордону, повідомляє Російська служба BBC.

При цьому активіст стверджує, що почав свою місію ще в січні без оголошення. В середньому він відправляв по чотири диска за ніч.

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Чоловік і сам подивився фільм, проте той йому категорично не сподобався: на його думку, фільм вульгарний і несмішний, але для активіста важливо, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин показаний у стрічці як людина, а не як божество.

У картині розповідається про те, як два американських журналіста домагаються інтерв'ю з Кім Чен Ином, а ЦРУ, дізнавшись про це, звертається до них з ідеєю вбити північнокорейського лідера.

Фільм привів північнокорейську владу в лють, Пхеньян зажадав заборонити показ "Інтерв'ю". Незадовго до прем'єри фільму кінокомпанія Sony Pictures зазнала хакерської атаки.