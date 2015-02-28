Лідер Північної Кореї закликав армію готуватися до війни з США та їх союзниками - ЗМІ
09:58, 28 лютого 2015Світ
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Раніше влада КНДР пригрозила Південній Кореї «найнещаснішим кінцем», якщо вона приєднається до США у «агресивній війні» проти Пхеньяну.
REUTERS
Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав армію країни готуватися до війни з США та їх союзниками.
Про це пише Газета.ru з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).
«Ситуація, що скалалася, коли велика війна за національне возз'єднання вже близько, вимагає, щоб усі підрозділи корейської народної армії стали гвардією, повністю готовою до війни», - наводить ЦТАК слова Кім Чен Ина.
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