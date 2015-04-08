Президент Естонії затвердив склад нового уряду з колишнім прем`єром

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на канцелярію глави держави.

Естонський парламент у середу надав Рийвасу повноваження на формування нового уряду. За надання повноважень проголосували 58 депутатів з 100 присутніх на засіданні, 40 парламентарів висловилися проти, двоє депутатів не брали участь у голосуванні. Нові міністри в четвер будуть приведені до присяги в парламенті, після чого офіційно приступлять до роботи.

На виборах до парламенту, що відбулися 1 березня, пройшли представники шести партій. Перемогу здобула правляча нині Реформістська партія, що отримала 30 (з 101) депутатських мандатів. На друге місце вийшла опозиційна Центристська партія (27 мандатів), на третьому місці Соціал-демократична партія (15 мандатів), яка також входить в нинішню правлячу коаліцію, за ними слідують націоналістична партія ”Союз Вітчизни і Республіка” (IRL, 14 мандатів) і дві невеликі нові партії, які вперше пройшли в парламент: Вільна партія (8 мандатів) і Консервативна народна партія (7 мандатів).

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Реформістська партія - як переможець виборів - почала формування правлячої коаліції, запросивши на переговори Соціал-демократичну партію і ”Союз Вітчизни і Республіка”. У вівторок був підписаний коаліційний договір, схвалений загальними зборами трьох партій. У правлячої коаліції 59 мандатів у парламенті.

Згідно з коаліційною угодою, Реформістська партія отримала сім міністерських портфелів, соціал-демократи і IRL- по чотири портфеля. Від Реформістської партії в уряд увійдуть Юрген Лігі, який очолить міністерство освіти і науки, Крістен Міхал отримає портфель міністра економіки та інфраструктури, Урмас Круузе стане міністром сільського життя, а Арто Аас - міністром державного управління. Діючі глави МВС і МЗС - Ханно Певкур і Кейт Пентус-Розіманнус - збережуть свої пости.

Голова Соціал-демократичної партії Свен Міксер продовжить роботу на посту міністра оборони, його соратники по партії очолять міністерство культури, міністерство зовнішньої торгівлі та підприємництва, а також міністерство здоров`я та праці. Міністрами стануть відповідно Індрек Саар, Урве Пало і Раннар Васильєв.

Від партії IRL в уряд увійдуть Урмас Рейнсалу, який стане міністром юстиції, Свен Сестер очолить Мінфін, Марко Померанц отримає портфель міністра навколишнього середовища, а Маргус Цахкна стане міністром соціального захисту.