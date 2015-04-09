ЗМІ: Лубітц міг підмішати в каву командиру А320 сечогінне

Прокуратура в Дюссельдорфі відмовилася коментувати повідомлення про те, що, за даними слідства, другий пілот літака, що розбився в Альпах аеробуса А320 авіакомпанії Germanwings перед польотом вивчав в інтернеті інформацію про ліки з сечогінним ефектом, пише кельнське видання Express.

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Між тим, припускає видання, використання такого препарату може говорити про те, що Андреас Лубитц дійсно ретельно планував катастрофу. Підмішати командирові корабля сечогінний засіб до кави і дочекавшись, коли той покине кабіну, щоб вийти в туалет, другий пілот заблокував двері пілотської кабіни зсередини і повів літак на зниження до зіткнення зі скелею, пише РИА Новости.

Відомості про те, що Лубітц шукав в інтернеті інформацію про сечогінні препарати, газеті надала неназвана особа, пов'язана з розслідуванням.

Airbus A320 авіакомпанії Germanwings (дочірня компанія Lufthansa), який прямував з Барселони в Дюссельдорф, розбився 24 березня у важкодоступному районі Альп на південно-сході Франції. У катастрофі загинули 150 осіб. Запис з виявлених чорних ящиків вказує на те, що катастрофа стала результатом навмисних дій другого пілота - громадянина Німеччини Лубітца. Він замкнув кабіну, щоб не пустити назад командира екіпажу, і поставив в бортовий комп'ютер команду на зниження, після чого літак врізався в гору.