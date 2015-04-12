Штайнмаєр виступив проти запрошення Путіна на саміт G7

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловився проти запрошення президента Росії Володимира Путіна на саміт держав Великої сімки (G7).

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, оприлюдненому в неділю, 12 квітня, на сайті видання, передає DW.de.

Слова Штайнмаєра пролунали у відповідь на заклик голови фракції Лівих у Бундестазі Ґреґора Ґізі до канцлерки Анґели Меркель усе ж запросити Володимира Путіна на саміт, який відбудеться в Німеччині в червні, повідомляє агентство dpa. Ґізі вважає, що "ізоляція Росії нічого не дасть, лише зашкодить".

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Штайнмаєр визнав, що "тривала ізоляція Росії не в інтересах" Німеччини, але наголосив, що "після анексії Криму, яка була порушенням міжнародного права, ми не могли робити вигляд, ніби нічого не сталося і надалі вести "бізнес, як зазвичай".

Утім, Штайнмаєр не виключив можливості повернення Росії до клубу країн Великої вісімки (G8). Він зазначив, що умовою для цього є "повага цілісності України" та виконання Росією своїх зобов'язань, що випливають з мінських домовленостей.

Німецький міністр також наголосив, що до втілення мінських домовленостей прив'язана і доля санкцій проти Росії. При цьому глава зовнішньополітичного відомства Німеччини підкреслив, що досягнуте перемир'я залишається "крихким", однак варто працювати далі над реалізацією домовленостей. А для цього, на думку Штайнмаєра, потрібна готовність Києва та "перш за все" Москви. Йдеться, зокрема, наголосив міністр, про початок "політичного процесу", підготовку до місцевих виборів на зайнятих сепаратистами територіях, а також доступ до гуманітарної допомоги і "відбудову Східної України".

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Штайнмаєр також ще раз наголосив, що у конфлікту на Донбасі "не було військового розв'язання - особливо, на користь України". І хоча, за його словами, перемир'я іноді порушується - як-от в районі донецького аеропорту і Широкиного, усе ж рівень насильства після досягнення домовленостей у Мінську у лютому "суттєво знизився".

Подальші кроки з реалізації мінських угод, за словами Штайнмаєра, у понеділок, 13 квітня, у Берліні обговорять міністри закордонних справ "нормандської четвірки".