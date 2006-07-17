За 6 днів у Лівані загинули 152 людини, в Ізраїлі - 24

17 людей убито в Лівані у понеділок рано вранці в результаті авіанальотів ВПС Ізраїлю, повідомляє AFP.

Під час бомбардування розвідувальної бази ліванської армії, розташованої біля Тріполі, загинули дев`ять військовослужбовців. Є жертви і серед жителів Бейрута, який в ніч на понеділок кілька разів піддавався обстрілу ракетами.

Вранці у понеділок ВПС Ізраїлю знищили останні два сховища палива на території міжнародного аеропорту Бейрута, перед тим піддавши масованому обстрілу злітно-посадочну смугу. Також бомбардувався порт Бейрута, де загинули двоє людей.

Крім того, ВПС Ізраїлю завдали ударів по позиціях "Хізбалли" в місті Баальбек (Baalbek) на сході Лівану. Повідомлення про загиблих в результаті цього авіанальоту поки не надходили.

У свою чергу бойовики "Хізбалли" в ніч на понеділок випустили кілька десятків ракет по ізраїльській території. Ракети приземлилися неподалік міст Афула (Afula) і Назарет, розташованих за кілька десятків кілометрів від кордону з Ліваном. Власті Ізраїлю побоюються, що "Хізбалла" може обстріляти ракетами ділову столицю країни - Тель-Авів.

Загалом за шість днів військової операції ЦАХАЛ проти "Хізбалли", за даними Reuters на ранок понеділка, в Лівані загинули 152 людини, в Ізраїлі - 24.

Лента.ру