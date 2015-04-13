У Литві почалися міжнародні маневри НАТО "Вогняний грім"

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міністерство оборони Литви.

У маневрах, які проводяться на двох полігонах - під Клайпедою і в Пабраді, задіяно близько 450 військовослужбовців з Литви, Польщі, Португалії та США.

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Як зазначило Міноборони, з кожним роком у навчаннях "Вогняний грім", які проводяться вже втретє, беруть участь дедалі більше союзників по НАТО.

До Литви доставлено чотири самохідні гармати. Екіпаж гаубиць Paladin дев'ятого покоління (дальність вогню - до 30 км) складається з шести осіб - командира, навідника, помічника навідника, механіка-водія і двох заряджаючих.

Навчання триватимуть до 24 квітня.