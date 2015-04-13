У Литві почалися міжнародні маневри НАТО "Вогняний грім"
11:20, 13 квітня 2015Світ
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У Литві почалися міжнародні маневри НАТО "Вогняний грім" (Fire Thunder) за участю самохідних 155-міліметрових гаубиць ЗС США Paladin M109A6.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міністерство оборони Литви.
У маневрах, які проводяться на двох полігонах - під Клайпедою і в Пабраді, задіяно близько 450 військовослужбовців з Литви, Польщі, Португалії та США.
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Як зазначило Міноборони, з кожним роком у навчаннях "Вогняний грім", які проводяться вже втретє, беруть участь дедалі більше союзників по НАТО.
До Литви доставлено чотири самохідні гармати. Екіпаж гаубиць Paladin дев'ятого покоління (дальність вогню - до 30 км) складається з шести осіб - командира, навідника, помічника навідника, механіка-водія і двох заряджаючих.
Навчання триватимуть до 24 квітня.
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